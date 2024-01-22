«Каждый сможет создавать музыку»: участники группы Joy боятся конкуренции с ИИ

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Легенды эстрады 80-х переживают, что с развитием технологий «живые» исполнители станут не нужны.

Участники австрийского поп-дуэта Joy в интервью автору и ведущей спецпроекта 5-tv.ru «Лана — спрошу!» Лане Шевченко признались, что их беспокоит стремительное развитие искусственного интеллекта, так как его применение в создании музыки может оставить их без работы.

«Я немного боюсь, что с помощью искусственного интеллекта каждый сможет создавать музыку, и, возможно, артисты больше уже никому не понадобятся», — поделился своими опасениями клавишник Joy Энди Швайцер.

Вместе с тем музыкант признал, что остановить развитие технологий невозможно, и надо просто смириться с тем, что новые поколения меломанов будут жить в иной реальности.

«Возможно, для будущих поколений это (замена музыкантов ИИ — Прим. ред.) уже не имеет никакого значения. Они растут, развиваются вместе с искусственным интеллектом, и у них нет другого выбора. Так что, возможно, это нормально», — отметил музыкант.

Со звездами евродиско 80-х команда спецпроекта «Лана — спрошу!» пообщалась за кулисами концертной площадки фестиваля «Легенды Ретро FM». Музыканты признались, что были счастливы вновь приехать в Россию и выступить в Москве после продолжительного перерыва — несколько лет фестиваль не проводился из-за пандемии. Российские зрители за это время тоже успели соскучиться по своим кумирам из 80-х и были несказанно рады очередному звездному десанту, в числе которых были и исполнители легендарных хитов Touch By Touch и Valerie. Подробный отчет о фестивале «Легенды Ретро FM» смотрите по ссылке.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что участники группы Joy сердечно поздравили российских поклонников с Новым годом.