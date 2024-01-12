В Приднестровье сообщили о подготовке в Молдавии диверсантов

Фото: www.globallookpress.com / army. md

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Причем обучение проводится под руководством иностранных специалистов.

В Молдавии готовят специальные боевые группы для проведения в Приднестровье терактов и диверсий. Об этом сообщает министерство государственной безопасности ПМР.

«На объектах спецподразделений силовых ведомств РМ под руководством иностранных специалистов проходят подготовку специальные боевые группы (более 60 человек, в основном прибывших с территории Украины и имеющих опыт боевых действий)», — говорится в сообщении.

Обученные боевики, по данным ведомства, планируют совершать теракты для уничтожения критически важных объектов жизнеобеспечения, а также проводить диверсии на военных объектах, захватывать или ликвидировасть властей Приднестровья.

До этого в Евросоюзе заявили, что Молдавия может стать членом организации, но при выполнении определенного условия. В частности, войдут в союз по частям, то есть без территории Приднестровья.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на границе Приднестровья и Украины произошел инцидент с применением оружия. Двое граждан ПМР были выведены на украинскую территорию.