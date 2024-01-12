Минобороны РФ впервые сообщило об уничтожении двух авиационных ракет MALD

Фото, видео: www.globallookpress.com / Leonid Faerberg; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Каких еще успехов достигла российская армия на Украине?

Российские военные уничтожили американские авиационные управляемые ракеты MALD в зоне спецоперации на Украине. Об этом впервые сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Уничтожены 35 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и „Ураган“, шесть противокорабельных ракет „Нептун“, две авиационные управляемые ракеты MALD и 161 беспилотный летательный аппарат», — уточнил Конашенков.

Упоминание ракет MALD в сводке Минобороны РФ появляется впервые.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным на тот момент республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные нанесли 23 групповых ударов по военным объектам ВСУ.