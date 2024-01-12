ВС РФ использовали «Кинжалы» для нанесения групповых ударов по объектам ВСУ

Фото: © РИА Новости / Андрей Станавов

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В Минобороны рассказали об успехах в зоне СВО за неделю.

Российские военные нанесли 23 групповых ударов по военным объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, приводя данные из зоны спецоперации с 6 по 12 января.

«В период с 6 по 12 января 2024 года Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 23 групповых удара высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, в том числе гиперзвуковыми авиационными ракетными комплексами „Кинжал“, а также беспилотными летательными аппаратами, по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины», — говорится в заявлении.

Конашенков уточнил, что удары наносились по по предприятиям, где производят и ремонтируют самолеты, беспилотники, бронетехнику, пусковые установки ракетных комплексов и артиллерийских систем. Кроме того, были поражены пункты дислокации подразделений украинских боевиков и иностранных наемников.

«Цель ударов достигнута. Все назначенные объекты поражены», — добавил Конашенков.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным на тот момент республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российская армия усилила удары, в том числе по складам ВСУ, где хранилось западное оружие.