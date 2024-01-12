Пентагон заявил о «хорошем эффекте» от ударов по объектам хуситов в Йемене

Фото: www.globallookpress.com / Wang Shang

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Россия между тем осудила атаку США и Великобритании.

США полагают, что добились «хорошего эффекта», нанеся удары по объектам движения «Ансар Алла» (хуситов) в Йемене. Об этом сообщили в Пентагоне.

«Мы пока еще проводим оценку нанесенного ущерба. Первоначальные показатели демонстрируют, что был хороший эффект. Мы продолжим это отслеживать», — заявил официальный представитель американского ведомства Патрик Райдер в эфире телеканала CBS.

Ночью 12 января США и Великобритания нанесли удары по объектам хуситов в Йемене. Информацию об атаке официально подтвердили госсекретарь США Блинкен и премьер-министр Великобритании Риши Сунак. По их заявлениям, удар по городам Йемена был совершен «в рамках самообороны» в ответ на атаки хуситов на корабли в Красном море, которые направлялись в Израиль.

Российская сторона уже осудила действия США и Великобритании, призвав к этому же мировое сообщество. Кроме того, Росавиация запретила авиакомпаниям использовать воздушное пространство Йемена из-за возможных рисков на фоне случившегося.

Ранее 5-tv.ru писал, как в НАТО отреагировали на атаку на Йемен.