Фото: www.globallookpress.com / Alexei Nikolsky

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Там боевики, в том числе, хранили боеприпасы, поставленные от союзников.

Российская армия усилила удары, в том числе по складам Вооруженных сил Украины (ВСУ), где хранилось западное оружие. Об этом пишет обозреватель Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS.

Журналист указывает, что стратегия России нанесла необратимый урон киевскому режиму. Кроме того, интенсивность ударов привела к истощению арсенала оружия ВСУ. Украина становится уязвимой, подчеркивает Лейрос, в связи с чем ситуация для нее будет только ухудшаться.

«Все это еще больше приближает украинское руководство к поражению, не давая возможности переломить ход конфликта», — добавил обозреватель.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным на тот момент республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия нанесла мощный удар «Кинжалами» (гиперзвуковой ракетный комплекс. — Прим. ред.) по военно-промышленному комплексу Украины.