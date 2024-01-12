Росавиация запретила самолетам авиакомпаний летать над Йеменом

Фото: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Решение связано с атакой американцев и британцев на объекты хуситов.

Российским авиакомпаниям запретили использовать воздушное пространство Йемена во время полетов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Решение принято после ночных ударов США и Великобритании по объектам хуситов в Йемене. Информацию об атаке официально подтвердили госсекретарь США Блинкен и премьер-министр Великобритании Риши Сунак. По их заявлениям, удар по городам Йемена был совершен «в рамках самообороны» в ответ на атаки хуситов на корабли в Красном море, которые направлялись в Израиль.

«В связи с событиями в Йемене, возникшими рисками для безопасности полетов Росавиация запретила использовать воздушное пространство этого государства для полетов (включая транзитные) гражданских воздушных судов Российской Федерации», — говорится в сообщении.

При этом до этого ряд авиакомпаний уже заявили, что не летают над Йеменем. В их числе — «Аэрофлот», «Победа» и «Россия».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила удары США и Британии по Йемену. Россия призывала международное сообщество также осудить атаку, которая представляет угрозу для глобального мира.