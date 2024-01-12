Лекарство или «яд»? Полезно ли закаливание на самом деле

Фото: Алеев Егор / ТАСС;

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Старый-добрый метод научит самодисциплине, но укрепит ли здоровье?

Распространенный метод физиотерапии — закаливание — достаточно популярен в России. Действительно ли от этого есть польза и не убьет ли это организм, рассказывает издание KP.RU.

Как работает закаливание

По мнению врача-терапевта Дарьи Мифтаховой, кратковременное воздействие холодом — это действительно прекрасный способ повысить устойчивость организма к естественным стрессовым факторам.

Важно понимать, что из себя представляет термогенез, то есть создание организмом тепла. Он может реализовываться в результате метаболических реакций, расщепления глюкозы и жиров, а также возникать за счет сокращения мышц.

Закаливание — это сложный способ термогенеза. Его главные принципы заключается в регулярном и постепенном выполнении.

Мнения «за» закаливание

Врач-кинезиотерапевт Сергей Бубновский при болях в спине или суставах советует в виде местного обезболивающего использовать холод. Он рекомендует каждый день использовать краткосрочную холодную ванну, погружаясь с головой не дольше, чем на пять-десять секунд.

«Исследования в области физиологии доказали, что стресс-белки, которые вырабатываются мозгом при шоковом (кратковременном) воздействии холода на организм, являются определенной защитой внутренних органов от ишемических процессов и онкологических заболеваний», — рассказал специалист.

Александр Мясников, знаменитый теледоктор, считает, что данный способ укрепления здоровья подойдет каждому. Однако начинать необходимо постепенно, с каждым разом «усложняя» задачу.

«Я бы поставил цель отказаться от горячей воды в принципе. Для начала умываться только холодной водой. А потом и обливаться — сначала чуть теплой, постепенно снижать температуру и приучить себя к холодной», — посоветовал эксперт.

Педиатр Евгений Тимаков также отметил, что закаливание ребенка может помочь справиться с респираторными инфекциями и приучить организм отвечать защитным функциям на охлаждения.

«Но только одними купаниями в воде иммунитет не повысишь. Нужно комбинировать различные методы. Обливания, гуляния, а еще ежедневная гимнастика и стимуляция рецепторов на стопах путем бегания босиком и по различным мелким предметам», — объяснил врач.

Мнение «против» закаливания

При всех плюсах закаливания к нему важно относиться грамотно и осторожно. Примечательно, что нет ни одного глобального исследования, которое могло бы подтвердить как его пользу, так и вред.

По словам Мифтаховой, внезапное сильное переохлаждение может неожиданно вызвать воспаление в организме. Именно поэтому нельзя вдруг начинать обливаться ледяной водой или нырять в сугроб.

Реабилитолог Георгий Темичев поделился, что при закаливании все изменения, которые связаны с иммунитетом, несут кратковременный характер.

«Так что на иммунитет закаливание не влияет», — считает доктор.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что будет с организмом, если регулярно пить горячую воду.