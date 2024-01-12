Журналист Андрей Серафимов объявлен в федеральный розыск

Фото: Instagram* / avserafimov

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По какой статье его ищут?

Министерство внутренних дел России объявило в розыск журналиста Андрея Серафимова. Соответствующие данные указываются в базе МВД.

«Серафимов Андрей. Разыскивается по статье УК», — говорится в ней.

При этом не уточняется, по какой именно статье Серафимов разыскивается. В начале декабря 2023-го сам журналист сообщал, что в отношении него возбуждено уголовное дело о призывах к деятельности, направленной против безопасности государства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в РФ заочно арестовали и объявили в розыск экс-главу ГСУ СК РФ Дмитрия Довгия.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.