«Предлог для эскалации»: Захарова осудила удары США и Британии по Йемену

В МИД РФ назвали угрозой глобальному миру удары США и Британии по Йемену

Фото, видео: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС; 5-tv.ru

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Российская сторона призывает не допускать эскалации.

Удары США и Великобритании по Йемену представляют прямую угрозу глобальному миру и безопасности. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.

«Наши опасения о том, что позиция США в Совете Безопасности ООН по Красному морю — лишь предлог для дальнейшей эскалации ситуации и напряженности в регионе. Мы решительно осуждаем эти безответственные действия США и их союзников», — оценила ситуацию дипломат.

Россия призывает международное сообщество осудить атаку, которая представляет угрозу для глобального мира.

Ночью 12 января США и Великобритания нанесли удары по объектам движения «Ансар Алла» (хуситов) в Йемене. Удары были нанесены по йеменской столице Сана, а также городам Ходейда, Дхамар, и другим целям.

Информацию об атаке официально подтвердили госсекретарь США Блинкен и премьер-министр Великобритании Риши Сунак. По их заявлениям, удар по городам Йемена был совершен «в рамках самообороны» в ответ на атаки хуситов на корабли в Красном море, которые направлялись в Израиль.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем обернется новая операция США в Йемене.