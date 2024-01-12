Смертельно опасно: в каких случаях врач откажется от пластической операции

Фото: www.globallookpress.com / uwe umstätter

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О чем крайне необходимо сообщить хирургу перед операцией?

Последнее время пластические операции перестали быть чем-то элитарным и получили широкое распространение среди рядовых граждан. Однако порой стремление улучшить свою внешность приводит к трагичным последствиям, ведь любое вмешательство в организм имеет противопоказания. Доктор медицинских наук Тигран Алексанян рассказал порталу «Страсти», в каких случаях делать пластику не просто нежелательно, а смертельно опасно.

Врач объяснил, что пластическая хирургия намного сложнее, чем другие медицинские процедуры. От врача требуется высокий уровень профессионализма, а также знание индивидуальных особенностей пациента. По этой причине перед операцией пациенту крайне важно предоставить информацию о любых противопоказаниях и пройти все надлежащие обследования. На первую встречу с врачом также необходимо принести свою медицинскую карту.

Хирурги проявляют особую осторожность по отношению к пациентам с сахарным диабетом, гипертонией, злокачественными новообразованиями, коронарными заболеваниями, ожирением, заболеваниями иммунной системы, аномальным уровнем холестерина, острыми и хроническими инфекциями, нарушениями свертываемости крови и тяжелыми аллергиями. Разумеется, не проводят операции и беременным женщинам, причем вне зависимости от срока. Будущим матерям запрещено делать даже контурную пластику губ, так как никакие препараты, используемые для инъекций, не были протестированы на беременных и кормящих пациентках.

Аккуратным стоит быть и с возрастом, в котором вы решаете изменить свою внешность. По законам Российской Федерации пластические операции разрешены только с 18 лет, так как у подростков еще не до конца сформированы органы. Единственным исключением является отопластика (коррекция ушных раковин), которую врачи рекомендуют проводить в возрасте 6-8 лет, в период формирования хрящевой ткани. А вот верхней границей, когда уже стоит отказаться от вмешательств, считается 65 лет. В этом возрасте практически у каждого человека наблюдаются различные хронические заболевания, а регенерация тканей заметно замедленна.

«При принятии решения о проведении пластической операции необходимо учитывать все возможные риски и нежелательные последствия для здоровья. Консультация с квалифицированным врачом является неотъемлемым этапом перед проведением подобных процедур. Не забывайте, что самое главное — это забота о своем здоровье и безопасность», — подытожил врач.

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