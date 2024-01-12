В поддержку кандидатуры Путина на выборах собрано свыше 1,8 миллиона подписей

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

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Их число неустанно растет, только четыре дня назад их было на 500 тысяч меньше.

Более 1,8 миллиона подписей собрано в поддержку самовыдвижения на президентских выборах нынешнего лидера России Владимира Путина. Об этом сообщает избирательный штаб.

«По всей стране собрано более 1,8 миллиона подписей в поддержку кандидата на должность президента РФ Владимира Путина», — говорится в сообщении.

В центральный избирательный штаб доставлены подписи из всех 89 регионов России, но работа не заканчиваются. Волонтеры, а также представители «Народного фронта» и партии «Единая Россия» продолжают собирать подписи по всей стране.

В 2024 году президентские выборы в России продлятся три дня — с 15 по 17 марта. Как отмечали в ЦИК, многодневная схема голосования пришлась по душе населению страны. Досрочный период пройдет с 25 февраля по 14 марта.

Известно, что Владимир Путин среди всех кандидатов в президенты РФ стал первым, кто подал все необходимые документы в ЦИК для участия в предвыборной гонке. Он принял решение баллотироваться в качестве самовыдвиженца.

Первые подписи в поддержку самовыдвиженца Путина поступили в центральный штаб 30 декабря и 5 января. Они приехали из 20 регионов России. Число подписей неустанно растет. Так, только четыре дня назад, 8 января, сообщалось, что их набралось более 1,3 миллиона.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава ЦИК Элла Памфилова заявила об участии 11 кандидатов в избирательной кампании.