«Пациенты становятся моложе»: почему рак перестал быть «болезнью старых»

Фото: www.globallookpress.com / Vladimir Godnik

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Ученые фиксируют стремительное распространение онкологии среди тех, кто еще не дожил до пенсионного возраста. С чем это связано?

Рак стал активнее распространяться среди молодого поколения, фиксируют американские врачи. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

В материале отмечается, что пациентов с раком моложе 50 лет стало больше. Показатель вырос более чем на 12% за 19 лет — с 2000 по 2019 год. По словам доктора Мемориального онкологического центра имени Слоуна — Кеттеринга в Нью-Йорке Андреа Черчек, «пациенты становятся моложе», что, возможно, связано с изменениями в окружающей среде и бытовыми привычками.

«Мы видим все больше и больше (случаев рака среди. — Прим. ред.) молодых людей. Это не соответствуют классическому пониманию о том, что рак — это болезнь старых», — подтвердила мысль Черчек директор онкологического отделения больницы Grand View Health в штате Пенсильвания Моник Гэри.

Ученые сегодня пытаются найти причины такой тенденции. По некоторым данным, это может быть связано с малоподвижным образом жизни, употреблением сладких напитков в подростковом возрасте и с избыточным весом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что самая частая форма рака ротоглотки — рак миндалин — может образоваться из-за вируса папилломы человека (ВПЧ) после поцелуя или незащищенного орального секса.