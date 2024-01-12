«Не могут ничего сделать»: чем обернется новая операция США в Йемене

Фото, видео: Reuters / US CENTRAL COMMAND VIA X; 5-tv.ru

На улицы американских городов уже вышли протестующие, несогласные с действиями западной коалиции.

Минувшей ночью на карте мира появилась еще одна горячая точка. Вооруженные силы США и Великобритании при поддержке Бахрейна, Австралии, Нидерландов и Канады нанесли удары по объектам в Йемене, контролируемым повстанцами-хуситами.

На этом фоне Россия запросила экстренное заседание Совбеза ООН, а на улицы американских городов уже вышли протестующие, несогласные с действиями западной коалиции. Корреспондент «Известий» Антон Золотницкий собрал все, что известно к этой минуте о новом конфликте.

Громовые раскаты и яркое зарево в ночном небе — столь знакомая для Ближнего Востока картина. Но на этот раз цель: Йемен, американская коалиция наносит удар по портовому городу Ходейда на побережье Красного моря.

Но география атаки гораздо шире — крылатые ракеты «Томагавк» бьют по объектам в столице Йемена Сане и еще в нескольких крупных городах. Система ПВО с массированным ударом справиться не может.

«Я не видел сам момент взрыва, но услышал четыре мощных удара. Да, я слышал эти взрывы, они были очень громкие. Дома от них тряслись», — рассказал местный житель Сабер Аль-Зари.

Ответный удар следует быстро: баллистические ракеты с территории Йемена одна за другой уходят в направлении американских кораблей. Атаку американской коалиции это не остановило.

По сообщениям СМИ, в ней задействовали весь спектр вооружений — подводные лодки, военные корабли и самолеты. Британские ВВС подняли в воздух истребители, базирующиеся на Кипре.

Заявленная цель: военная инфраструктура повстанческой группировки «Ансар Аллах». После обострения палестино-израильской войны йеменские хуситы начали обстреливать территорию еврейского государства и торговые суда, принадлежащие странам, которые его поддерживают.

С ноября хуситы фактически контролируют все судоходство в Красном море. Крупнейшие западные перевозчики вынуждены отправлять грузы в обход, через мыс Доброй надежды.

Обрыв логистических цепочек уже привел к росту цен на товары и даже заморозке производств в Европе. Сами хуситы останавливаться не намерены и параллельно наносят удары по американским кораблям в регионе.

«Мы без колебаний сделаем все, что в наших силах, и любая американская агрессия никогда не останется безнаказанной. Ответ на любую атаку США будет не с помощью 24 беспилотников и нескольких ракет, как в ходе недавней нашей операции, а гораздо более масштабным», — заявил лидер йеменского хуситского движения Абдель Малек Аль-Хути.

Как раз последнее нападение хуситов 9 января и переполнило чашу терпения Вашингтона. Беспилотники и ракеты удалось сбить, но урон репутации так просто не поправить. Бывший мировой гегемон и главный игрок на Ближнем Востоке оказался не в силах совладать с группировкой повстанцев.

«США не могут ничего сделать в Йемене. Они вместе с Саудовской Аравией десять лет бомбили его и ничего не добились. Они убили там тысячи людей, и все безрезультатно, люди не сдались. Поэтому США продолжат стрелять и стрелять по Йемену, и столкнутся с негативными последствиями своих действий», — пояснил политолог Джон Вароли.

Последствия уже дают о себе знать. Мировые цены на нефть на фоне американской атаки выросли на 2,5%, но Джо Байден заявляет: США продолжат операцию.

«Эти целенаправленные удары — четкий сигнал о том, что Соединенные Штаты и наши партнеры не потерпят нападений на наш персонал и не позволят враждебным субъектам нарушать свободу судоходства на одном из самых важных торговых маршрутов в мире», — отметил американский лидер.

Правда, беда для Белого дома пришла откуда не ждали. Уже и конгрессмены-демократы обвиняют Байдена в превышении полномочий. За то, что тот не посоветовался предварительно с ними.

«Президент должен был обратиться к Конгрессу перед нанесением ударов по хуситам в Йемене и вовлечением нас в очередной конфликт на Ближнем Востоке. Это первая статья Конституции. Я буду настаивать на этом независимо от того, кто возглавляет Белый дом, демократ или республиканец», — сказал член Палаты представителей Ро Кханна.

В это время на улицах Вашингтона и Нью-Йорка неспокойно — первые митинги против американской агрессии. Протестующие скандируют: «США, убирайтесь в ад».

В очередной раз Вашингтон и его сателлиты действуют на Ближнем Востоке без всякой санкции мирового сообщества. Которое, впрочем, все же постарается дать оценку американской атаке. Срочное заседание Совбеза ООН состоится уже сегодня.