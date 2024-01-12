Фото: www.globallookpress.com / Vincenzo Circosta

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В Штатах считают, что украинцы не идут на военную службу из-за плохой кампании, а не из-за того, что это отправка на верную смерть.

Украинские власти должны активнее мобилизовывать женщин и уехавших граждан. Такое заявление сделал экс-главком ВС США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес в беседе с YouTube-каналом ProUA.

«Думаю, на самом деле на Украине есть достаточно людей, но не провели хорошую кампанию по мобилизации и рекрутингу. <…>. Думаю, это должно стать приоритетом для украинского правительства сейчас, привлечь этих молодых мужчин и <…> молодых женщин», — сказал он.

По мнению Ходжеса, женщины могут служить на гораздо большем количестве должностей, чем считают в армии Украины. Так, на Западе военных женского пола привлекают к службе танковых войсках и артиллерии. Ходжес также уверен, что Киев должен более напористо требовать выдачи украинцев, которые находятся в других странах.

«Я знаю, что есть десятки тысяч молодых украинских мужчин призывного возраста, которые находятся в Германии, Польше, Румынии. <…> Почему они не дома?» — подчеркнул генерал.

Всеобщая мобилизация на Украине действует с февраля 2022 года. В Незалежной ее ласково называют «могилизация». За это время не раз наблюдались случаи, когда мужчин насильно забирают в ряды армии прямо с улиц городов и из собственных квартир. Таким образом, власти делают все, чтобы было меньше уклонистов — сократили список медицинских противопоказаний, допустили к призыву студентов и женщин-медиков.

В декабре 2023 года глава Минобороны Незалежной Рустем Умеров заявил о планах мобилизовать украинцев, которые уехали из страны. «Приглашения» на фронт получат мужчины в возрасте от 25 до 60 лет. В странах, принявших беженцев, уже отреагировали на намерение Киева. Так, в Германии ответили отказом, а вот Эстония заявила о готовности выдать украинцев.

Между тем Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Минобороны Украины Рустем Умеров случайно раскрыл, сколько женщин хотят мобилизовать в стране. В частности, он опубликовал в сосцсетях пост, где в том числе рассказал о покупке комплектов женской формы.