Российская авиация разгромила опорный пункт ВСУ в зоне спецоперации

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru

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Экипажи ударных вертолетов Ка-52 скрытно подошли к цели на предельно малой высоте и выпустили по противнику неуправляемые авиаракеты.

Российская авиация разгромила опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении. Экипажи ударных вертолетов Ка-52 скрытно подошли к цели на предельно малой высоте и выпустили по противнику неуправляемые авиаракеты.

После этого, чтобы уйти от ответного огня, пилоты выполнили специальные маневры и отстрелили тепловые ловушки. А на купянском направлении военные инженеры уничтожили укрепления и зачистили оборонительное сооружение ВСУ.

Специалисты работали в составе штурмовой группы и обеспечили передовым подразделениям свободный проход к позициям противника. С помощью специальных окопных зарядов они дистанционно разминировали заграждения, а затем зачистили опорный пункт, уничтожив ловушки, которые оставили украинские боевики.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ предупредили о модернизированном российском оружии.