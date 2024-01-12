«Будь счастлив!» — Брутян поздравила сына Прилучного с днем рождения
Старший сын Прилучного отметил день рождения в Дубае с отцом и мачехой
Фото: Instagram* / zepyur_brutyan
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Мальчик впервые проводит праздник без матери.
Знаменитый актер Павел Прилучный и его новая супруга Зепюр Брутян совместно отметили день рождения Тимофея — старшего сына артиста от первого брака с Агатой Муцениеце. «Еще одна мама» искренне поздравила мальчика с 11-летием.
Сейчас пара вместе с детьми Павла, сыном и семилетней Мией, отдыхает в Дубае, Тимофей впервые отмечает праздник без матери.
Они прекрасно проводят время — Зепюр опубликовала трогательное видео, на котором семья зажигательно танцует в разных локациях. Актриса поздравила сына супруга, пожелав ему всего самого лучшего.
«А сегодня мы празднуем день рождения Тимофея! Будь счастлив и радуй нас своими успехами! А мы тебе во всем поможем!» — подписала она счастливые кадры.
Также Зепюр напомнила подписчикам, что новый 2024-й объявлен годом семьи. По мнению артистки, близкие люди — это «самое ценное» и самое важное.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Агата Муцениеце подала на Павла Прилучного новый иск.
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