«Растет клуб Волочковой»: Повереннова показала фото нагишом на снегу после бани

Фото: Instagram* / dpoverennova

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После бани знаменитость решила щегольнуть закалкой и заодно проверить нервы поклонников на прочность.

Актриса театра и кино Дарья Повереннова решилась на голую провокацию, которой, впрочем, не сильно удивила свою аудиторию. Времена такие, обнаженным телом публику уже не шокируешь. Попарившись в бане, артистка выскочила в чем мать родила (и в колпаке) на улицу и прикрылась вениками, когда позировала фотографу. С абсолютной готовностью (или надеждой?) к бурной реакции высокоморальной общественности на дерзкую выходку.

«Ох, по скользкой дорожке пошла! Сама не знаю, как уговорилась! Ну и вопрос: а вы любите баню? В снег потом агась?» — написала под фото Повереннова.

Не все фолловеры актрисы поспешили рассказывать о своем отношении к баньке. Некоторые признались, что уже и не надеются увидеть одетого известного человека, открыв ленту новостей в соцсетях. Люди удивляются, почему снимки интимного характера они с таким упорством сливают в массы. Более того, зная, что получат массу негативных отзывов и о своем уровне развития, и о фигуре, и о синдроме дефицита внимания. Пользователи подметили, что уж больно контент звезд напоминает традиционный стиль балерины Анастасии Волочковой.

«Растет клуб Волочковой»;

«Думала, Волочкова опять отжигает. Но она же сейчас на Мальдивах»;

«Еще одна любительница голых фоток»;

«Что за желание у русских баб оголяться и выставляться…» — пишут комментаторы.

Дарья Повереннова вслед за Волочковой снялась голышом на снегу. Фото: Instagram* / dpoverennova

Стоит отметить, хейтом аккаунт Поверенновой после откровенного кадра не кипит, как у той же балерины. Многие поклонники восхищаются ее закалкой и стройностью. Фигура 51-летней звезды кажется им достойной всеобщего обозрения — есть что показать! Тот факт, что одобрительных отзывов под постом было больше, чем осуждающих, очень порадовал актрису. Настолько, что она опубликовала еще несколько снимков эротического характера. Но уже более художественных, сделанных в студии.

«Друзья, хочу с удовлетворением отметить, что моя вчерашняя провокация прошла успешно. Конечно, были морализаторы, куда ж без них, но подавляющее большинство отметило смелость модели-моржа и красоту картинки… Вывод: моим подписчикам еще далеко до ханжества», — заключила артистка.

Не всем знаменитостям так везет на поддерживающую аудиторию. В отличие от Поверенновой, как писал ранее 5-tv.ru, 54-летняя Эвелина Бледанс не нашла снисхождения и утонула в требованиях прийти в себя, вспомнить о возрасте и прикрыться. А она была в купальнике у бассейна!

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