Психиатр Соловьева: новые вспышки на Солнце могут быть опасны для людей

Фото, видео: www.globallookpress.com / Cover Images; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Медики рекомендуют тщательно следить за своим здоровьем: впереди непростой год.

Российские ученые предупредили о целой волне крупных вспышек на Солнце в наступившем году. По данным специалистов, небесное светило достигнет пика своей активности, что грозит мощными магнитными бурями, которые будут происходить по несколько раз в месяц. Корреспондент «Известий» Олег Барышев узнал, когда ждать первые.

Вот так Солнце выстреливает многотонный кусок плазмы. Сейчас он с бешенной скоростью мчится в сторону земли. Этот год ученые уже назвали «штормовым». Нас ждут по две-три мощные магнитные бури ежемесячно.

Горящая звезда — на очередном пике своей активности. В такие периоды на солнце появляется множество пятен. В месте их скопления происходят выбросы энергии, сравнимые со взрывом миллионов водородных бомб. Фаза возвращения к исходному состоянию может длиться трое суток.

«Это области темные, дальше, если на пути этого вещества находится планета, то все это вещество приходит к этой планете, окружает ее, начинает тормозить магнитное поле, дестабилизировать его, проникать в северные области», — рассказал главный научный сотрудник Института космических исследований РАН доктор физико-математических наук Сергей Богачев.

Солнце меняет полярность магнитного поля каждые 11 лет. И многие из показателей активности горящей звезды уже растут, и вполне возможно в ближайшем будущем будут зашкаливать. И это влияет на всю солнечную систему в том числе и на нашу планету.

Ежегодно во время магнитных бурь происходит дополнительно 11 тысяч инфарктов и 7 тысяч инсультов. Оказывается, эритроциты под действием магнитного поля могут склеиваться. Тогда кровь густеет и сворачивается, а сосуды сужаются.

«Безусловно, в этом году к медикам будет обращаться гораздо больше людей. Самое главное — помочь мозгу именно в эти периоды нормально функционировать, то есть давать нормальное питание, достаточно жидкости, гулять, дышать воздухом», — отметила врач-психиатр Надежда Соловьева.

В России больше половины людей считают себя метеозависимыми. Многие — жалуются на головные боли, чуть меньше на мышечные, 12% — говорят об апатии и плохом настроении.

Кроме того, достигнув Земли, магнитные бури могут влиять и на работу электросетей, GPS, создавать проблемы для авиации, спутников и космических аппаратов с экипажем.

«Этот поток достаточно мощный, чтобы вызвать нарушения в радиосвязи. И хуже того, есть опасность, что будут какие-либо неприятности с магистральными электросетями», — пояснил доктор физико-математических наук, кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.

В середине XIX века сильнейшая в истории солнечная буря — отрубила электронику по всему миру. В прошлом году — после одной из крупных вспышек Илон Макс недосчитался 38 спутников.

Небесное светило — сохраняет жизнь на нашей планете, но может и превратить ее в ад. Природа многих процессов на поверхности горящей звезды непостижима для ученых. Поэтому никто достоверно не знает, что может принести солнечный ветер перемен особенно на пиках активности. Экстремальные значения ученые ждут уже этим летом. Вспышки ежедневно. Правда, большинство из них мы даже не почувствуем.