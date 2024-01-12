Гарантийный осмотр: россияне получат еще больше бесплатных услуг по ОМС
В России утвердили программу медпомощи по ОМС на три года
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе; 5-tv.ru
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Акцент в ближайшее время сделают на диспансеризации и лечении онкологических заболеваний.
По полису ОМС можно будет получить еще больше бесплатных услуг. В России утвердили новую программу гарантированной медпомощи на три года!
Как пишут «Известия», в пакет бесплатных услуг впервые включили психологическую помощь в поликлиниках и продолжительную реабилитацию участников спецоперации.
В списке также диспансеризация для будущих родителей и тестирование на наличие антител к гепатиту С. По полису ОМС смогут пройти дополнительное обследование и те, кто переболел коронавирусом.
Предполагается, что общий объем плановых осмотров до 2027 года вырастет почти на 17%.