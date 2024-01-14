🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 января, для всех знаков зодиака

Дарья Евстрахина 50 0

Фото, видео: 5-tv.ru

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Что готовит новый день для представителей зодиакального круга?

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Сегодня, 14 января, день будет заряжен ленью. Старайтесь не нервничать. Многие события сегодня заставят всерьез переживать и волноваться. Но вскоре будут забыты. Не удивляйтесь, если планы, которые вы строили на этот день, придется менять, причем в большой спешке. Нежелательно делать покупки, особенно крупные, и решать финансовые вопросы.

♈ Овны

День сложится довольно удачно. Часто достичь успехов вам удается благодаря умению ладить с людьми, находить единомышленников. Вы способны многих заинтересовать своими идеями и планами, поэтому в помощниках недостатка не будет. Не исключено начало романтической истории, которая на какое-то время совершенно захватит вас, заставит забыть обо всем остальном. Можно начинать новые дела: справиться с ними будет легче, чем вы ожидаете. Удастся быстро во всем разобраться, понять, что нужно предпринять, чтобы достичь успеха.

Космический совет: вы способны заряжать людей идеями. Не исключено начало нового романа, который увлечет вас с головой.

Тельцы

День неровный и противоречивый, но в целом неплохой. Появятся новые дела и задачи, будет интересно взяться за что-то совершенно неожиданное, непривычное. Можно идти на риск, если интуиция подсказывает, что он оправдан. Поездки складываются хорошо, даже если они не были запланированы заранее. Не исключены разногласия с близкими, порой поводом для споров становятся совершенные пустяки, на которые вы в другое время не обратили бы внимания. Во второй половине дня вероятны приятные известия.

Космический совет: рискуйте, звезды благоволят вам. Не исключены ссоры с близкими, будьте добрее к окружающим.

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Близнецы

Многое складывается удачно, и стоит воспользоваться подходящим моментом, чтобы воплотить в жизнь то, что было давно задумано. Полезно обсуждать дела с близкими: вам дадут полезные советы, предложат реальную помощь. Возможны важные известия издалека. Чаще обычного в ваши дела вмешиваются малознакомые женщины, и это очень раздражает. Постарайтесь не давать воли негативным эмоциям: если возникнет конфликт, нелегко будет всем. Во второй половине дня близким может потребоваться ваша поддержка, постарайтесь не отказывать в ней.

Космический совет: вас ждет удачный день. Возможны приятные вести. Постарайтесь не провоцировать конфликты, это ударит и по вам.

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Раки

Сложный день. Многое дается труднее, чем обычно. Отчасти это связано с тем, что вы беретесь за дела в неподходящий момент или слишком торопитесь. Если вы не станете спешить, усилий потребуется гораздо меньше. Не исключены разногласия с людьми, которые гораздо старше вас. Достичь компромисса будет непросто, но вы справитесь. Обратите внимание на свое здоровье: стоит избегать перегрузок, воздержаться от любых излишеств. Не исключены аллергические реакции, поэтому с незнакомыми продуктами и косметическими средствами лучше не экспериментировать.

Космический совет: не торопитесь, спешка испортит все. Позаботьтесь о своем здоровье, особенно не стоит экспериментировать с едой.

Львы

Плодотворный день, хорошо подходящий для разных дел. Вы полны сил и энергии, не боитесь трудностей и даже радуетесь им: чем сложнее задачи, тем интереснее их решать. Не исключено, что старые знакомые заставят понервничать, но даже в самые напряженные моменты вы будете действовать очень благоразумно. Женщины, особенно близкие родственницы, часто дают хорошие советы. Прислушайтесь к ним — это позволит избежать серьезных ошибок. Вторая половина дня подходит для сделок и крупных покупок.

Космический совет: сегодня вы заряжены на все сто. У вас все будет получаться. Прислушайтесь к советам близких.

Девы

Благоприятно начало дня, в это время добиться успехов будет проще, чем вы ожидали. Не исключены приятные сюрпризы и удачные совпадения. Часто вам помогают окружающие, причем даже малознакомые люди не ответят на ваши просьбы отказом. Будет шанс повидаться со старыми друзьями, общения с которыми вам в последнее время очень не хватало. Возможны неожиданные визиты. Гости удивят вас не только своим появлением, но и новостями, которые принесут. Не исключено, что придется корректировать планы на ближайшее будущее, менять сложившиеся привычки.

Космический совет: помощь вам не повредит, если вы столкнулись с трудностями на своем пути. Найдите повод для встречи со старыми друзьями.

Весы

День очень неровный: на смену приятным моментам часто приходят сложные, напряженные. Многое зависит от того, какие люди вас окружают. Старайтесь держаться подальше от тех, кто критикует все подряд или видит любые события в мрачном свете. Сегодня общение с такими особами может надолго выбить вас из колеи. Важно избегать и эмоциональных, и физических перегрузок: сегодня они особенно плохо сказываются на самочувствии. Планируйте день так, чтобы вечером осталось достаточно времени для спокойной прогулки или какого-то интересного неутомительного дела.

Космический совет: день обещает быть сложным. Старайтесь избегать критики и эмоциональных перегрузок. Лучше всего прогуляться на свежем воздухе.

Скорпионы

День приятного общения. Вероятны полезные знакомства, будет шанс произвести хорошее впечатление на людей, которые способны во многом помочь. Можно говорить о работе, бизнесе, финансах; не исключено, что удастся найти решение каких-то проблем, которые тревожили вас в последнее время. Возможны романтические увлечения. Перспективы у новых отношений благоприятные: симпатия будет взаимной, вы легко найдете общий язык с человеком, который вам симпатичен. День подходит для поездок, смена обстановки порадует.

Космический совет: сегодня у вас будет возможность произвести хорошее впечатление на людей. Найдется решение для проблем. День хорош для романтики.

Стрельцы

День будет насыщенным, ярким и запоминающимся. Дел будет немало, но у вас достаточно жизненных сил и энергии, чтобы отлично справиться с каждым из них. Не исключены какие-то мелкие бытовые проблемы, ради их решения придется отложить запланированные дела, поездки или встречи. Вы остро реагируете на любые замечания, в которых содержится хоть капля критики. Конфликтов из-за этого не возникает, но вот в неловких и даже смешных ситуациях вы порой оказываетесь. С новыми знакомыми будьте внимательнее: вероятно, они не так хороши, как вам сейчас кажется.

Космический совет: дел будет немало, но у вас хватит на них сил. Не исключено появление мелких проблем и неловких ситуаций.

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Козероги

Будет сложно сосредоточиться на делах, довести начатое до конца. Даже тем, что прежде казалось очень интересным, вы сейчас занимаетесь через силу. Чаще обычного возникают споры из-за пустяков; даже с самыми близкими не всегда удается найти общий язык. Старшие родственницы сейчас настроены по отношению к вам более критично, чем обычно, поэтому могут давать непрошеные советы. Не спешите с покупками: деньги сегодня лучше копить, чем тратить. От любых сомнительных сделок тоже лучше отказаться, они не будут выгодными.

Космический совет: хороший день для того, чтобы довести начатое до конца. Возможно напряжение в отношениях с родственниками. Будьте осторожнее с деньгами.

Водолеи

Держать себя в руках будет труднее, чем обычно. Сегодня вы склонны к необдуманным поступкам и резким высказываниям, можете провоцировать ссоры, обижать людей, которых на самом деле любите. Эмоциональный фон будет особенно напряженным в первой половине дня, позже вы почувствуете себя немного увереннее и спокойнее. Очень полезно заниматься делами, требующими аккуратности и внимания к деталям. Они заставляют отвлечься от переживаний и волнений, выбросить из головы неприятные мысли.

Космический совет: вы склонны к необдуманным поступкам и резким высказываниям. Держите себя в руках.

Рыбы

Будьте внимательнее с утра: высока вероятность мелких промахов, досадных ошибок, недоразумений. За важные дела лучше не браться, да и от обсуждения серьезных вопросов стоит воздержаться. Позже появятся новые идеи. Стоит немедленно приступить к их реализации — время не ждет. Вечером не исключены приятные известия и хорошие новости. Будет шанс повидаться со старыми друзьями, общение с ними очень порадует. Можно строить долгосрочные планы, касающиеся работы и бизнеса: вы мыслите стратегически, ничего не упускаете из виду.

Космический совет: будьте внимательны. Весь день вас будут преследовать мелкие неурядицы. Но уже вечером ждите приятных новостей.

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