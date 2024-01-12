ФАС может проверить банки из-за ограничений по льготной ипотеке
Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Сухоруков; 5-tv.ru
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Какой штраф грозит кредитным организациям?
В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) намерены рассмотреть жалобы на некоторые банки, планирующие ввести комиссии для застройщиков, а также ограничить выдачу льготной ипотеки. Такой новостью поделились «Известия» со ссылкой на пресс-службу организации.
Дело в том, что подобными действиями банки нарушают действующий закон «О защите конкуренции». Взимание комиссии с девелоперов может считаться за навязывание невыгодных условий договора. Подобные действия грозят штрафом от двух с половиной до пяти миллионов рублей.
Также ФАС проверит кредитные организации, которые подозреваются в заключении антиконкурентных соглашений. Подобные действия также попадают под упомянутый ранее закон. В случае выявления факта нарушения банкам грозит штраф в размере до трех сотых выручки от реализации продукта.
Сбербанк повысил ставки по некоторым ипотечным программам
В конце прошлого года ряд банков заявили о намерении выдавать ипотеку по госпрограммам лишь при соблюдении ряда условий. Покупателя недвижимости обязали делать покупку лишь у партнеров кредитной организации.
Стоит отметить, что в ближайшем будущем для девелоперов может появиться комиссия по льготной ипотеке. Это также скажется на стоимости жилья.
Ранее 5-tv.ru сообщал, как молодым семьям сэкономить на ипотеке.