«Зажмуриться хочется»: 54-летнюю Бледанс раскритиковали за видео в бикини

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Instagram* / bledans; 5-tv.ru

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Знаменитость похвасталась фигурой, но не получила безусловного одобрения публики.

Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс нарвалась на множество агрессивных и оскорбительных комментариев, решив продемонстрировать фигуру в личном блоге. На отдыхе в Таиланде звезда сняла видео у бассейна: она сидела на бортике, то и дело перекидывая одну ногу на другую, вытягивая шею, поджимая губы и в неге прикрывая глаза. На артистке был бежевый купальник, контрастирующий с загорелой кожей, открывающий все изгибы и подчеркивая мастерство выполнявшего маммопластику хирурга.

Стройности и худобы Бледанс подписчики не оценили в полной мере. Поводов для придирок нашли предостаточно. Оказывается, у 54-летней знаменитости недостаточно упругая и подтянутая кожа, чрезмерное желание обнажиться перед публикой, а еще завышенная самооценка. Ну, раз она такая взрослая и при этом все еще раздевается, активно привлекает внимание. По мнению многих дам (привет, мизогиния!), в возрасте Бледанс пора уже остепениться и прикрыться.

«Послушайте, вам так много лет уже, а вы все телесами хотите привлечь внимание. Это просто смешно, это не весело. Прям зажмуриться хочется. И стыдно очень»;

«Пришло время, когда уже лучше красиво одеваться, чем раздеваться»;

«В этом возрасте о душе надо подумать, а не на показ телеса выставлять»;

«Даже если тело красивое, все же оно не молодое, зачем его показывать на всеобщее обозрение?»

«Выглядит, как последняя надежда, печально», — пишут комментаторы.

Совет подумать о душе Эвелина Бледанс благодушно игнорирует. Как и замечания по поводу дряблости кожи, нехватки внимания от любимого мужчины и так далее. Одна подписчица даже умудрилась назвать артистку пожилой женщиной. В 54 года, важно напомнить. Но не все дамы готовы съесть свою сестру из-за видео в купальнике на курорте. Нашлись и заступницы.

Как отметили доброжелатели, Бледанс, мама двоих детей, работающая и ухаживающая за особенным младшеньким, не просто прекрасно сохранилась, а выглядит роскошно. Актриса поблагодарила тех, кто призывал народ предположить, насколько трудно оставаться подтянутой и стройной в зрелом возрасте, сколько усилий требует такая форма. Очевидно, работе над фигурой Эвелина посвящает много времени и сил и гордится результатом. А по большому счету — кто еще, кроме нее, должен быть доволен? 700 фолловеров из соцсети?

К слову, в личной жизни, вопреки комментариям хейтеров, у Бледанс все в порядке. Пару месяцев назад, писал 5-tv.ru, она сама заявила, что никаких проблем в этой сфере не испытывает. И дала девушкам совет по налаживанию отношений с мужчинами.

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