Помощи нет: Зеленский вновь «гонит бочку» на американских партнеров

Фото: www.globallookpress.com / President Of Ukraine

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Почему лидер Украины опять недоволен Западом?

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с резкой критикой американского правительства. Рядом неоднозначных высказываний политик отметился на недавней пресс-конференции в Риге.

В своей речи Зеленский затронул губернатора Флориды Рона Десантиса и республиканцев из конгресса. Лидер Незалежной уверен, что их позиция касательно блокировки помощи Украине ставит под удар уязвимые категории населения.

«Такие как он отказались помогать нашим военным зарплатой и сказали, что это вопрос исключительно Украины. А потом говорить, что на военных мы не можем выделить помощь, потому что мы страна НАТО и не можем поддерживать войну», — заявил Зеленский.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что у Зеленского есть вопросы к украинским беженцам. По его словам, граждане призывного возраста должны помогать своей стране не вернуться на родину.