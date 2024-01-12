«Был первооткрывателем»: Альтштейн о смерти создателя «Спутника V»

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

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Борис Народицкий скончался на 83-м году жизни.

Борис Народицкий, являющийся одним из создателей вакцины «Спутник V», был первооткрывателем в изучении аденовирусов. Таким заявлением в беседе с изданием NEWS.ru поделился Анатолий Альтштейн, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

По словам вирусолога, столь быстрое открытие вакцины стало возможным именно благодаря опыту Народицкого. Альтштейн подчеркнул, что многие люди отказывались верить, что лекарство могло появиться за такое короткое время.

«Он был очень отзывчивым, замечательным, добрым человеком. Очень дружелюбным, часто встречались, разговаривали, обсуждали научные вопросы», — отметил Альтштейн.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Борис Савельевич Народицкий умер на 83-м году жизни. О причинах и обстоятельствах смерти отца-основателя векторной платформы аденовируса человека пока ничего неизвестно.