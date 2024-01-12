Гаубицы Д-30 и ТОС «Солнцепек» бьют точно в цель: лучшее видео из зоны СВО

Фото, видео: Станислав Красильников / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Российские военные в круглосуточном режиме наносят точные удары по позициям ВСУ.

Министерство обороны России продолжает публиковать видеоотчеты о работе российских военных в зоне СВО.

Расчеты гаубиц Д-30 артиллерийского подразделения группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач уничтожили замаскированные укрепрайоны и живую силу ВСУ на купянском направлении.

На видео расчет 122-миллиметровой гаубицы Д-30 работает из лесопосадки с точностью снайперской винтовки. В расчете у бойцов позывной один на всех — «Братухи».

При проведении разведывательных мероприятий на одном их участков военнослужащие разведывательного подразделения обнаружили замаскированные укрепрайоны и военнослужащих ВСУ. Расчету Д-30 оперативно были переданы новые цели.

С корректировкой огня с помощью беспилотников укрепрайоны и находившиеся в них боевики ВСУ точными попаданиями были уничтожены.

Артиллеристы в круглосуточном режиме наносят точные удары по военным объектам, позициям, фортификационным сооружениям и живой силе ВСУ в зоне проведения специальной военной операции.

Экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-А1 «Солнцепек» группировки войск «Запад» уничтожили укрепленные блиндажи с бронетехникой подразделений ВСУ. Пуски были проведены на расстоянии более 4,5 километра.

Наводчики корректируют положение пусковой установки. Чуть больше минуты — и море огня отправляется в сторону противника. Стрельба ведется с использованием современных программных систем топогеодезической привязки.

В зоне проведения специальной военной операции расчеты тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» ежедневно выполняют огневые задачи по уничтожению укрепленных долговременных опорных пунктов, позиций и блиндажей с бронетехникой ВСУ, поражению живой силы.