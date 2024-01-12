«У нас потрясающие ученые»: за что передачу РЕН ТВ наградили премией правительства

Фото, видео: Дмитрий Астахов / POOL / ТАСС; 5-tv.ru

География сюжетов передачи «Наука и техника» — вся Россия

В Москве сегодня вручили премии правительства в области СМИ за прошедший год. Награда присуждается журналистам за значительные профессиональные достижения. Среди номинантов оказались наши коллеги с телеканала РЕН ТВ. Корреспондент «Известий» Ксения Солдатова пообщалась с победителями.

Ведущий долго объявляет, за что они получают эту награду: популяризация науки, информирование о достижениях российских ученых, рассказ о передовых разработках. И все это проект «Наука и техника», который выходит на РЕН ТВ.

«У нас потрясающие ученые, изобретатели, инженеры. Они абсолютно не умеют себя хвалить. И мы это, правда, делаем с великим удовольствием», — рассказала руководитель программы «Наука и Техника» Юлия Засько.

Этому проекту всего два года, и его уже отмечают на государственном уровне.

«Популяризация работы отечественных ученых, новых приборов, теорий. Это все очень важное дело. Ну, и сложно формализуемое для телевизионного формата», — отметил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

«Впечатления самые и самые лучшие. Очень приятно, когда замечают на таком высоком уровне. Большое спасибо всем. Спасибо нашему руководству», — поделилась руководитель программы «Наука и техника» Юлия Засько.

«Наука и техника» — это не просто телевизионная передача, а научный блокбастер. Все начиналось как эксперимент. И уже с первого выпуска он начал показывать высокие рейтинги, зрителя действительно заинтересовали.

«Мы научились за это время делать такой веселый залихватский заход, который цепляет внимание, и потом вести зрителя к весьма серьезным вещам. Мы еще умудряемся говорить по-человески, потому нас и смотрят», — объяснил ведущий программы «Наука и техника» ООО «Акцепт» (телевизионный канал РЕН ТВ) Михаил Борзенков.

Программа сотрудничает с Институтом космических исследований ран, МГУ, ведущими университетами Урала и Сибири, крупными концернами и предприятиями. И география сюжетов — вся Россия.

«Сюжет, которым мы очень гордимся, — это покорение Арктики, где мы рассказали про российские разработки. Как раз недавно Владимир Владимирович Путин приезжал и показывал: вот, атомный ледокол наш, российский, последний, которым мы гордимся. И я говорю: «Мамочка, а мои там уже были», — отметила руководитель программы «Наука и техника» Юлия Засько.

Это награждение прошло в преддверии профессионального праздника журналистов — Дня печати.

Всего сегодня 66 лауреатов и каждый из них унесет с собой полный наградной комплект. Это диплом, который вручает глава правительства, и вот такие медали с удостоверениями к ним.