Фото, видео: © РИА Новости / Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

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Четверть участников получила престижную награду.

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко подвел итоги программы «Классная страна» и наградил школьников-победителей. Вице-премьер также отметил, что благодаря таким талантливым ребятам мы открываем нашу страну самим себе.

«Очень символично, что подведение итогов первого года Всероссийской программы „Классная страна“ проходит именно здесь, на выставке „Россия“, где представлены все регионы нашей страны. Вы все делаете очень важное дело», — подчеркнул Чернышенко.

Всего победителями были названы 25 образовательных маршрутов для детей и подростков. Всего в конкурсе «Классная страна» соревновались 100 номинантов со всех регионов России.

Ранее рассказывал, что дети Донбасса приехали в Москву и посетили выставку «Россия» на ВДНХ.