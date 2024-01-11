Эксперты по путешествиям рассказали, как обезопасить животное в дороге

Фото: www.globallookpress.com / N. Eckelt

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Каждый вид транспорта — это свои нюансы и риски. И лучше подготовиться заранее и быть во всеоружии.

Если вы любите путешествовать и не любите расставаться со своим любимым питомцем, важно предугадывать риски, связанные с перевозкой животных. Для вас эксперты сервиса путешествий Tutu.ru рассказали, как обеспечить комфортную и безопасную поездку с четвероногим. Соответствующий материал опубликовало издание Газета.ру. Отмечается, что правила неодинаковы в разных видах транспорта. Важна также и порода домашнего животного.

«Если путешествуете на самолете, досконально изучите правила авиакомпании по перевозке животных. Одни перевозчики не допускают на рейс брахицефалов (кошек и собак с приплюснутым носом), другие — разрешают перевозить питомца на соседнем кресле в переноске», — говорят специалисты.

В поездах попроще с этим аспектом, но провозить зверят можно не во всех вагонах. При покупке билета онлайн ищите особый значок в виде лапки — он означает допуск в вагон для животных. Крупные питомцы тоже могут путешествовать, но не во всех поездах, «Сапсан», например, таким в поездке отказывает. Питомцы также могут отправиться в путь самостоятельно — без хозяина котики и песики ездят в багажном отделении, за ними следят проводники.

Чтобы путешествовать по России, вашему любимчику необходим только ветеринарный паспорт с отметками о прививках, обязательна одна — от бешенства. Если едете в страны СНГ, понадобится также ветеринарное свидетельство формы № 1, в государства Евразийского экономического союза (ЕЭС) — сертификат Таможенного союза формы № 1. Документы можно оформить у специалистов Станции по борьбе с болезнями животных (СББЖ). В ветеринарный паспорт ставят отметки о прививках питомца.

«Уточните размер допустимой переноски или клетки в авиакомпании. Питомец должен свободно переворачиваться и вставать. Дно переноски должно быть твердым и непромокаемым, а материал и замки — прочными. Постелите на дно пеленки, возьмите с собой несколько запасных», — рекомендую эксперты.

Животные по-разному переносят поездки. Одни привыкают быстро и спокойно следует за своим человеком, другие нервничают, боятся, некомфортно чувствуют себя в переноске. Важно перед выездом посетить ветеринарного врача и узнать, нужно ли зверю успокоительное, какое подойдет лучше, что должно быть в его дорожной аптечке. Также не забудьте про воду и еду в переноске, а еще позаботьтесь о запасе времени. Лучше приехать на вокзал или в аэропорт заранее, чтобы из-за проволочек с животным не опоздать на рейс.

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