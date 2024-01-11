Журналисты передачи РЕН ТВ «Наука и техника» получили премию правительства РФ

Фото, видео: Астахов Дмитрий / ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Достаточно «молодую» программу РЕН ТВ отметили престижной премией.

В Москве сегодня вручили премии правительства в области СМИ за прошедший год. Награда присуждается журналистам за значительные профессиональные достижения. Среди номинантов оказались наши коллеги с телеканала РЕН ТВ.

«Честно говоря, конечно, мы не ожидали такого уважения к нашей работе, все же у нас молодая программа. Но удивительным образом наш труд оценили. Конечно, это премия — заслуга всего коллектива», — рассказал ведущий программы «Наука и техника» на РЕН ТВ Михаил Борзенков.

«Самое главное, мне кажется, в нашей программе, что мы показываем всему миру, что российская наука есть, российские ученые по-прежнему гениальны», — отметила руководитель программы «Наука и техника» на РЕН ТВ Юлия Засько.

Всего премий были удостоены 66 лауреатов.