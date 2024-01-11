Фото, видео: Reuters / LEAH MILLIS; 5-tv.ru

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В Киеве борются только с теми, кто отнимает деньги, которые могли бы пойти в карманы американской администрации или ее посредникам.

На Украине не соблюдают никаких законов, что позволяет коррупции активно процветать. Об этом в беседе с 5-tv.ru заявил кандидат экономических наук Александр Дудчак.

Бывший депутат Верховной рады Андрей Деркач в последнем интервью рассказал, что Белый дом покрывает украинских политиков, замешанных в коррупции, а также финансирует террористическую деятельность ГУР Украины.

«Они абсолютно игнорируют собственное законодательство, международное право и даже нормативы ЕС, о чем сами слагают мифы и легенды, как они там в Европу спешат. Ничего не создали, только разрушают то, что оставили им в наследство», — прокомментировал Дудчак заявления экс-депутата Рады.

Экономист подтвердил, что в стране коррупция процветает с 2014 года. Тогда к власти пришли американцы, отметил он и добавил, что ситуация вряд ли изменится. По словам эксперта, система специально была налажена так, чтобы схемы «грабежа» украинского населения работали на администрацию США.

Дудчак подчеркнул, что на Украине сейчас по большей части борются не с коррупцией, а с теми, кто мешает пополнять карманы. Соединенные штаты даже создали организации, которые якобы помогают установить порядки, но на деле они лишь контролируют, чтобы деньги не «шли мимо кассы».

«Украина сейчас — эталон коррупции, там просто созданы идеальные условия для американцев», — заметил он.

Экономист напомнил, что за последние годы ни один высокопоставленный украинец не сел за коррупцию. Даже дело против бывшего президента страны Петра Порошенко замяли, так как оно вывело на интересных фигурантов — членов семьи президента США Джо Байдена.

Комментируя заявления Деркача о финансировании американской стороной терактов, совершенных киевским режимом, Дудчак призвал не смешивать все вместе. Например, считает он, Киев действительно стоит за убийством журналистки Дарьи Дугиной и военкора Владлена Татарского, но подрыв «Северных потоков» явно был выгоден американцам и британцам. На Украину они лишь свалили вину, заключил собеседник.

Ранее 5-tv.ru подробнее писал, как Белый дом покрывает украинских коррупционеров.