«Приятно было»: Вайнберг о том, как подарил экипажу танка «Алеша» диск «Любэ»

Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Белоусов; 5-tv.ru

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Политик рассказал о личной встрече с танкистами-героями.

Сенатор от Нижегородской области, в прошлом музыкант группы «Любэ» Александр Вайнберг в интервью автору и ведущей спецпроекта «Лана — спрошу!» 5-tv.ru Лане Шевченко рассказал, как на встрече с героическим экипажем танка «Алеша» подарил бойцам диск с автографом певца Николая Расторгуева.

«Знаете, что приятно было? У меня пластиночка „Любэ“ завалялась с подписью Коли Расторгуева. Вручил ее комдиву. Вот эти трое ребят и командир экипажа стали рассказывать, насколько им неожиданно и приятно. Они оказывается, все поклонники „Любэ“, слушают эти песни, и для них это очень важно. Говорят, передай Расторгуеву и то, и другое, и третье. Я, как на связь вышел, тут же Колю набрал, говорю, ты не представляешь, завалялась пластинка, отдал ребятам, столько услышал», — эмоционально поделился политик.

Самого Александра Вайнберга многие помнят в составе «Любэ» еще с 1990 года. В конце 90-х он начал заниматься политикой, стал одним из учредителей нижегородского отделения партии «Единая Россия», а с 2021 года представляет регион в Совете Федерации. Вместе с тем Вайнберг продолжает заниматься творчеством — его песня «Дайте вашим детям наши имена» вошла в шорт-лист международного конкурса «АвторА!» и дошла до финала.

Полное интервью с Александром Вайнбергом в рамках проекта «Лана — спрошу!» смотрите по ссылке.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что сенатор Александр Вайберг назвал временно исполняющего обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина правильным человеком и не по годам опытным руководителем.