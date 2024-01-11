Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Юрия Соломина
Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС
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Российский лидер сообщил, что для отечественный культуры уход народного артиста СССР — невосполнимая утрата.
Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Юрия Соломина. Официальную телеграмму он направил родным и близким известного режиссера.
Российский лидер сообщил, что для отечественный культуры уход народного артиста СССР — невосполнимая утрата, а также, что он полностью разделяет горе семьи своей душой.
«Невосполнимая утрата для отечественной культуры и всей России, умер великий актер», — подчеркнул глава государства.
Ранее 5-tv.ru сообщил дату и место прощания народного артиста СССР Юрия Соломина. Художественный руководитель Малого театра ушел из жизни на 89-м году.