Фото, видео: www.globallookpress.com / Oleksandr Rupeta; 5-tv.ru

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Бывший американский военный не постеснялся рассказать грязную правду о правительстве США.

Соединенные Штаты использовали украинских националистов в своих интересах, начиная со Второй Мировой войны. Об этом в эксклюзивном интервью «Известиям» рассказал известный американский военный эксперт Скотт Риттер. По его словам, американские спецслужбы поддерживали последователей Бандеры во времена Холодной войны, а последние годы целенаправленно оказывают военную и финансовую помощь их преемникам.

«Конгресс США знает, чем был „Азов“*. Знает это и ЦРУ, потому что разведка помогала его создать и расширить его возможности. Так что странно делать вид, что не существовало этой антироссийской организации, захватившей контроль над Украиной, которая с 2014 года была сосредоточена на проведении этнического и культурного геноцида против русских, которые жили на Украине. Делать вид, что этого не было — абсурдно. Мы ведь их тренировали. Мы, Соединенные Штаты и НАТО, обучали и полк „Азов“ в том числе», — рассказал Риттер.

Бывший американский морпех также поведал, что бандеровцев в период ВОВ готовили для диверсий против Красной Армии. США спонсировали, тренировали, снаряжали и внедряли украинских нацистов на территории Белоруссии, Польши и Украины.

* — организация признана террористической и запрещена в России.