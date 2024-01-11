Губернатор Калужской области сообщил о падении БПЛА у трассы «Украина»

Шапша: ПВО сбили беспилотник недалеко от трассы М-3 в Калужской области

Фото: © РИА Новости / Сергей Мальгавко

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Вражеский беспилотник был сбит силами ПВО.

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) был ликвидировал в Калужской области недалеко от федеральной автомобильной дороги М-3 «Украина». Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

Он уточнил, что беспилотник был подавлен силами противовоздушной обороны (ПВО) в Жиздринском районе. На место были направлены сотрудники экстренных служб. О разрушениях или пострадавших не сообщается.

Ранее в этот день в Минобороны РФ сообщили о ликвидации беспилотников в небе над Ростовской, Тульской и Калужской областями. Дежурные силы ПВО перехватили три БПЛА самолетного типа в районе 04:30 по московскому времени. О пострадавших не сообщалось.

По данным губернатора Калужской области, в регионе в результате утренней атаки было повреждено сооружение насосной станции.

Ранее 5-tv.ru писал, что расчеты ПВО уничтожили два украинских дрона над Ростовской областью.