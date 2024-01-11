Создатель автожурнала Владимир Волошин погиб вместе с семьей в аварии на трассе М-11

Фото: www.globallookpress.com / Michaela Begsteiger

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Журналист вышел из машины, чтобы оказать помощь пострадавшим.

Трагичная авария на трассе М-11 «Нева» унесла жизнь создателя онлайн-журнала Ева. Ру Владимира Волошина. Об этом и сообщило издание.

Волошин и его семья возвращались из Санкт-Петербурга в Москву и попали в массовое ДТП. Журналист и его жена не смогли пережить аварию. Также в аварии погиб их младший сын Степан. Удалось выжить только старшему мальчику Ивану. Ему была оказана вся необходимая помощь.

Издание отметило, что их начальник водил всегда аккуратно. Но, когда он увидел ДТП, то не смог проехать мимо. Волошин и его супруга были врачами по образованию. Они вышли из машины, чтобы оказать первую помощь пострадавшим. Но в итоге они сами стали жертвами аварии.

Волошин родился в 1973 году в Хабаровске. Там же он окончил медицинский институт в 1996. В этом же году он создал первый медицинский сайт. За свою жизнь он поработал в многих уважаемых изданиях, а 2002 создал женский онлайн-журнал Eva.Ru.

Также журналист вел активный образ жизни. Он любил путешествовать и заниматься спортом. В особенности ему нравился хоккей, и он выступал за любительскую команду «Феникс».

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