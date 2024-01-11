Один из создателей вакцины против COVID ушел из жизни в возрасте 82 лет
Умер один из главных создателей вакцины «Спутник-V» Борис Народицкий
Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев
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Он являлся отцом-основателем векторной платформы аденовируса человека.
Один из главных создателей вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник-V» Борис Савельевич Народицкий умер на 83-м году жизни. Об этом сообщили 5-tv.ru в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
О причинах и обстоятельствах смерти пока ничего неизвестно.
Борис Народицкий являлся отцом-основателем векторной платформы аденовируса человека. Она и легла в основу разработки вакцины. Сам ученый при жизни заявлял, что при создании препарата он и его коллеги прошли весь путь на Эболе.
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