«Что-то страшное»: Александр Калягин выразил свои соболезнования семье Соломина
Александр Калягин: после смерти Соломина Малому театру можно посочувствовать
Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Актер был художественным руководителем театра около 36 лет.
Народный артист РСФСР Александр Калягин, как и многие другие знаменитости, выразил свои соболезнования в свзяи с уходом из жизни Соломина, художественного руководителя Малого театра.
Он назвал Юрия Мефодьевича прекрасным, великолепным актером. Помимо своего театрального таланта, артист обладал потрясающими качествами художественного руководителя.
«Это можно посочувствовать сейчас и Малому театру, и людям, с которыми ему довелось работать, и семье его, дочери. Вы знаете, это что-то страшное. Уходят великие люди», — поделился Александр Александрович.
Калягин объяснил: он понимает, что в подобном возрасте человек обычно «мало работоспособен». Однако Юрий Соломин продолжал посещать театр и следить за его работой.
По словам актера, присутствие такого человека на Земле делало жизнь «лучше». Кроме того, по его мнению, именно Малый театр произвел главное влияние на русское театральное искусство, а также «родил» главных артистов.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Александр Коршунов ужаснулся новости о смерти Юрия Соломина.