Все еще льется рекой? Почему США в обход своих же санкций закупают нефть из России

Фото, видео: www.globallookpress.com / Daniel Radicevic; Личный архив Игоря Юшкова; 5-tv.ru

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Сначала Вашингтон вводит эмбарго на энергоресурсы из РФ, а после нарушает собственные правила. Почему российская нефть все еще поступает в Штаты вопреки громким заявлениям?

США возобновили закупку российской нефти, приобретя десять тысяч баррелей в ноябре 2023-го и заплатив порядка 750 тысяч долларов. Фактически, это — нарушение собственных санкций, которые американцы ввели против РФ полтора года назад.

Ведущие эксперты и аналитики в беседе с 5-tv.ru объяснили, почему, несмотря на ряд громких заявлений и жестких мер Вашингтона в адрес Москвы, русская нефть все еще «течет» в Соединенные Штаты.

Контрабанда, за которую могут посадить

Эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков напоминает, что США полностью запретили импорт российских нефтепродуктов, угля и газа, и с тех пор ни о каких послаблений речи не шло, равно как и отмене эмбарго. И говорить о возобновлении регулярных поставок сейчас не приходится.

«Какую-то нефть российскую вывозили из страны, там разные схемы используются, в том числе, когда переваливают с танкера на танкер в открытом море, перекачивают нефть. И настолько сильно замели следы, что, видимо, нефть российскую потом в конкретном танкере перемешали с какой-то другой, где-то половину выгрузили, потом еще добавили… При отгрузке власти США выяснили, что часть нефти имеет российского происхождение», — объясняет специалист.

Игорь Юшков добавляет, что после обнародования данных американцы наверняка будут разбираться с собственником, который поставил нефть в Штаты, чтобы доподлинно выяснить, знал ли он изначальное происхождение и нет. При этом эксперт подчеркивает, что в США осознанное нарушение антироссийских санкций — это уголовное преступление, и, если будет доказана умышленная контрабанда, поставщику не избежать печальных последствий вплоть до реального лишения свободы.

В то же время данная ситуация, по мнению эксперта, в очередной раз подтверждает, что экспорт нефти из России весьма разнообразен, а отечественные компании научились обходить санкции.

Если выгодно — глаза закроют

Фото, видео: www.globallookpress.com / Daniel Radicevic; © РИА Новости / Владимир Трефилов; 5-tv.ru

Кстати, по словам генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности, профессора Финансового университета Константина Симонова, это далеко не первый случай нарушения эмбарго. О закупках российской нефти Соединенными Штатами в промышленных масштабах говорить, конечно, нельзя, однако поставки топлива из РФ были зафиксированы даже на американских военных базах.

«Я бы еще сюда добавил историю с танкерами, которые внесены были в SDN- санкционные листы за перевозку российской нефти, а потом американские компании их использовали. Собственно, тоже это вызывало „скандальчики“, но американские компании разводили руками и говорили: „Ну мы уже свою нефть здесь перевозим, никаких проблем не видим“. Никаких последствий это не имело», — напоминает эксперт.

Константин Симонов отмечает, что США вводят санкции против России не по политическим мотивам и уж точно не ради борьбы за мифические ценности, а, прежде всего, с экономическим расчетом. А политические лозунги здесь — не более, чем прикрытие. И, когда Штатам выгодно, они готовы закрыть глаза на нарушения этих санкционных режимов.

Американцы нуждаются в российской нефти

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; Личный архив Алексея Зубец; 5-tv.ru

Директор института социально-экономических исследований Финансового университета, экономист Алексей Зубец считает, что российская нефть нужна американцам, в том числе, взамен топлива из Венесуэлы. Эта страна тоже попала под санкции, причем, еще в 2014 году, однако именно ее тяжелая нефть позволяет производить много разных веществ, полезных для экономики, например, самый асфальт, химию или дизель, изготовлением которых занимались нефтеперерабатывающие заводы США на побережье Мексиканского залива. Закупки происходят в обход эмбарго с помощью посредников.

«Российская нефть идет в Эмираты, из Эмиратов уже идет как эмиратская в Соединенные Штаты», — приводит пример специалист.

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