АвтоВАЗ запустит новый автомобильный бренд

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

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Новинку отечественного автопрома обещают представить до 2026 года.

В России появится новый автомобильный бренд, его выпуском займется АвтоВАЗ. Об этом сообщил корреспондент «Известий», побывавший на посвященной отечественным предприятиям презентации.

Под маркой будут представлены иностранные модели в сегментах C и D, отметили в компании. Однако, с какими именно брендами планирует сотрудничать АвтоВАЗ, — пока не уточняется.

До конца текущего года АвтоВАЗ также планирует запустить продажи автомобилей Lada Niva Sport и представить Lada Vesta с автоматической трансмиссией и модернизированным двигателем объемом 1,8 литра.

В 2024 году также начнется выпуск Lada Aura и старт производства Lada Largus в Ижевске, в том числе электрической версии данной модели. Продолжится и подготовка к запуску новой модели Lada Iskra, которая, как ожидается, в будущем вытеснит из модельного ряда Lada Granta.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Госдуме рассказали, как чиновники пересаживаются на отечественные авто.