«Это тяжелая утрата»: Александр Бастрыкин вспомнил главные роли Юрия Соломина

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Прощание с народным артистом СССР состоится 15 января.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин назвал смерть народного артиста СССР Юрия Соломина тяжелой и невосполнимой утратой. По его сообщению в Telegram-канале, Соломин несколько лет являлся членом Общественного совета при СК России.

Для нашей страны его смерть — это невосполнимая и тяжелая утрата. Бастрыкин выразил свои самые глубокие соболезнования семье и родным Соломина.

«Пораженные до глубины души его неповторимой игрой в ролях капитана Кольцова, майора Звягинцева, полковника Славина, молодые люди принимали твердое решение бороться с преступностью и служить Родине», — вспомнил самые яркие образы заслуженный юрист России.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что причиной смерти Юрия Соломина стала внезапная остановка сердца. Народный артист Советского Союза так и не смог оправиться от инсульта.

Режиссер так и не смог оправиться от ишемического инсульта, который перенес. По нашим данным, в ходе лечения у Соломина начался ряд осложнений на органы. В их списке — почечная, дыхательная и сердечная недостаточности.