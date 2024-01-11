Российские военные уничтожили два склада боеприпасов ВСУ за сутки

Фото, видео: www.globallookpress.com / Saudi Press Agency; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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В Минобороны рассказали об успехах в зоне спецоперации на Украине.

Российские войска за сутки поразили два склада боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

«Ракетными войсками и артиллерией, ударными беспилотными летательными аппаратами группировок войск (сил) Вооруженных сил РФ поражены два склада боеприпасов ВСУ», — говорится в сводке ведомства.

Кроме того, бойцы нанесли удары и поразили 119 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живую силу и военную технику противника в 126 районах.

Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по словам обозревателя The Washington Post Ли Хокстейдера, реальные события сегодня на Украине показывают приближение победы России.