Опасно для здоровья: какой алкоголь способен вызвать бесплодие

Фото: www.globallookpress.com / Fernando Gutierrez-Juarez

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Ответ шокирует многих, кто любит провести время в «компании» спиртных напитков.

Большинство людей считает, что крепкие напитки — водка, виски или коньяк — являются самыми вредными, провоцируя сильнейшую алкогольную зависимость. Но есть напиток опаснее, пишет издание NEWS.ru.

Сидр вызывает алкогольную зависимость намного быстрее крепких напитков — его показатель варьируется примерно от 2% до 12%. Именно по причине своей «слабой» крепости он способен нанести больший вред здоровью.

Преподаватель медфака Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов предупреждает, что злоупотребление сидром способно привести к развитию разрушительного процесса в поджелудочной железе, а также вызвать бесплодие. Напиток может спровоцировать патологические мутации у беременных женщин.

«Из-за высокой газированности сидра возможно развитие и обострение язвы желудка, гастрита. Также повышается синтез соляной кислоты в желудке, что наносит вред стенкам органов. Кроме того, злоупотребление сидром чревато циррозом печени и панкреонекрозом. Печень и поджелудочную уничтожают не только водка и пиво», — объяснил Умнов.

Сидр способен вызвать и кожные заболевания — например, акне и повышенную сухость кожи. Он обладает мочегонным свойством, из-за которого из организма вымываются важные микроэлементы, например, калий и натрий.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России намерены запретить продажу безалкогольного пива подросткам.