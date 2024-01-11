В Малом театре назвали дату и место прощания с Юрием Соломиным

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Артист ушел из жизни на 89-м году.

Прощание с народным артистом СССР Юрием Соломиным, по предварительной информации, пройдет в понедельник, 15 января. Об этом сообщила директор Малого театра Тамара Михайлова.

«Мы планируем прощание на понедельник, оно пройдет в Малом театре. Похороны состоятся на Троекуровском кладбище», — приводит ее слова ТАСС.

Михайлова отметила, что Соломин хотел быть похороненным рядом с женой.

О смерти художественного руководителя Малого театра Юрий Соломина стало известно в четверг, 11 декабря. Совсем недавно он был выписан из больницы, куда попал в ноябре прошлого года. Врачи тогда диагностировали у Соломина ишемический инсульт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем особенно запомнился Юрий Соломин.