Песков отреагировал на поддержку администрацией США конфискации активов России

Песков: США не уведомляли РФ о конфискации активов, каналов связи почти нет

Фото: www.globallookpress.com / Ohde/face to face

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

В Кремле заметили, что каналов связи с американской стороной практически не осталось.

Администрация президента США официально не уведомляла Россию о конфискации ее замороженных активов. Об этом рассказал РИА Новости пресс-серкетарь президента РФ Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля прокомментировал сообщения о поддержке американской стороной конфискации активов РФ. По его словам, Вашингтон не уведомлял о своем решении Москву. В целом, заметил он, между странами почти отсутствуют каналы связи.

«Речь идет о весьма провокационном заявлении, которое анонсирует возможность незаконных действий в отношении нашей собственности, в отношении наших активов. Это не может не иметь глубоких последствий. Мы об этом говорили», — добавил Песков.

Российские активы оказались заморожены за границей после начала спецоперации на Украине. Западные страны на протяжении почти двух лет решают, как конфисковать их и применить в собственных целях, в том числе для оказания давления на РФ.

Ранее 5-tv.ru писал, что Белый дом поддержал законопроект, который позволит конфисковать замороженные российские активы на сумму порядка 300 миллиардов долларов.