«Следующий после Господа»: Путин пошутил о месте хабаровского губернатора Дегтярева

Фото, видео: © РИА Новости / Максим Блинов; 5-tv.ru

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Птицефабрика в регионе сумела сотворить настоящее чудо, как отмечается, не без помощи Михаила Владимировича.

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев занимает очень высокое место в иерархии — сразу за Господом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время общения с хабаровскими бизнесменами.

В ходе встречи с главой государства выступила акционер птицефабрики «Комсомольская» Людмила Кузнецова. По ее словам, на предприятии чуть больше года назад случилась вспышка птичьего гриппа. Фабрика понесла убытки — потеряла больше 1,5 миллиона куриц.

Однако ситуацию удалось стабилизировать, отметила Кузнецова. Она считает, что помог Бог, губернатор региона и ответственность перед потребителем. В результате две местные фабрики в декабре общими усилиями смогли произвести 25 миллионов куриных яиц.

«Михаил Владимирович, вы обратили внимание, вы следующий за Господом в иерархии», — пошутил Путин про Дегтярева.

Участники встречи в ответ засмеялись, а губернатор привстал со стула. Он также заулыбался.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин в шутку призвал своего белорусского коллегу Александра Лукашенко не жадничать и поставить куриные яйца в Россию.