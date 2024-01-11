«Максимальная сумма»: как молодым семьям сэкономить при ипотеке

Фото: www.globallookpress.com

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Они имеют возможность использовать специальные льготы, которые сделают кредит доступнее.

Не так давно ЦБ вновь поднял ключевую ставку, от которой зависят условия ипотеки, что может привести к значительному подорожанию займов. В «выгодном положении» окажутся семьи с детьми, имеющие возможность воспользоваться специальной поддержкой, рассказал изданию Газета.ру юрист Андрей Голощапов.

Как объяснил эксперт, с помощью программы «Молодая семья» можно получить субсидию на погашение части ипотеки. Оба супруга, официально состоящие в браке, должны быть не старше 35 лет. Участники программы с детьми также могут рассчитывать на покрытие 35% стоимости жилья.

«Молодой семье необходимо обратиться в администрацию по месту постоянной регистрации с заявлением и документами, перечень которых устанавливается муниципальными органами», — рассказал специалист.

Оказать помощь может и другой вид господдержки — семейная ипотека, которая будет продлена властями 1 июля 2024 года. Она позволяет оформить ипотечный кредит по ставке не более 6% для покупки жилья на первичном рынке. Чтобы стать участником данной программы необходимо содержать детей.

«Льготная ставка доступна семьям, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года родился ребенок или к моменту получения субсидии в семье есть двое и более детей младше 18 лет», — объяснил юрист.

Еще один вариант сохранить сбережения — оформить налоговый вычет. Это позволит вернуть часть потраченных средств и использовать их для погашения ипотеки.

«Сегодня по ипотеке можно вернуть до 260 тысяч рублей от стоимости недвижимости и до 390 тысяч за уплаченные проценты. Итого максимальная сумма — 650 тысяч на человека», — отметил Голощапов.

Кроме того, многодетным семьям для погашения ипотеки предоставляется разовая выплата в размере 450 тысяч рублей. Для ее получения необходимо подать заявление в банк и предоставить все необходимые документы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сбербанк повысил ставки по некоторым ипотечным программам.