Инфоцыган Аяз Шабутдинов причастен к созданию организованной преступной группы
Аяз Шабутдинов и его сообщник причастны к похищению одного миллиона рублей
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
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На данный момент обвиняемый находится в СИЗО.
Установлена причастность обвиненного в обмане блогера и предпринимателя Аяза Шабутдинова и его сообщника Василия Алексеева, находящегося в розыске, к созданию организованной группы, преследовавшей корыстные цели, сообщил 5-tv.ru источник.
Как известно, молодые люди, совместно с другими неназванными лицами, действовали в составе «Технологии продаж» и «Лайк центра». Источник отметил, что деятельность этих организаций была направлена на обман граждан, а именно на создание у них «ложного впечатления».
Преследовалась цель убедить клиентов в том, что предоставляемые образовательные программы помогут в освоении «мастерства» предпринимательства, а также создадут возможность получения высокого дохода.
Так, обвиняемые ввели в заблуждение заявительницу Анну Меринову, которая заплатила за чудодейственный курс в общей сумме один миллион рублей. Средства потерпевшей были «похищены» и обращены в свою пользу.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как блогер Аяз Шабутдинов заработал миллиард на курсах.