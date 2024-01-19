«Занимаемся живым делом»: Игорь и Вадим Верники назвали себя счастливыми людьми

Игорь и Вадим Верники считают себя счастливыми, так как занимаются любимым делом

Фото, видео: Валерий Матыцин / ТАСС; 5-tv.ru

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Народный артист РФ и заместитель худрука МХТ имени Чехова заявили, что участвуют в «рождении новых энергий».

Братья Игорь и Вадим Верники считают себя счастливыми людьми, так как всю жизнь занимаются любимым делом. Об этом они заявили в интервью автору и ведущей спецпроекта «Лана — спрошу!» 5-tv.ru Лане Шевченко.

«Когда ты занимаешься любимым делом, а Игорь и я занимаемся любимым делом, — это огромное счастье. Я бы даже сказал, это привилегия. Я этот момент очень ценю. Я к этому отношусь не как к некой данности, а как к той истории, которая дает возможность двигаться вперед в том, чем ты занимаешься. Для меня это огромное счастье», — подчеркнул заместитель худрука МХТ имени Чехова Вадим Верник.

Народный артист РФ Игорь Верник полностью поддержал брата, отметив, что они оба вовлечены в «счастливый процесс».

«Мы занимаемся живым делом, с людьми. Здесь, в этом пространстве, где мы с Вадиком служим, и в других пространствах, где мы пересекаемся, постоянно рождаются новые энергии — новые авторы, новые люди с новыми идеями. И ты — в этой воронке. Это такой процесс счастливый», — признался артист.

В конце прошлого года Игорь Верник и его брат Вадим отметили 60-летний юбилей. Оба полностью раскрыли себя в любимом деле. Игорь — народный артист России, снявшийся в десятках картин, около 40 лет служит в МХТ имени Чехова и 30 лет ведет популярные проекты на телевидении, входит в состав жюри КВН.

Вадим — талантливый интервьюер, театральный критик, главный редактор журнала «ОК!», писатель и правая рука Константина Хабенского в МХТ. Он снял десятки документальных фильмов, героями которых стали Майя Плисецкая, Олег Табаков, Галина Вишневская, Мстислав Растропович, Инна Чурикова, Юрий Башмет и многие другие.

Полное интервью с Игорем и Вадимом Верниками в рамках проекта «Лана — спрошу!» смотрите по ссылке.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Игорь Верник относится к собственному 60-летию.