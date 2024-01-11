Турция, Румыния и Болгария начнут борьбу с минной угрозой в Черном море

Фото: © РИА Новости / Ильдус Гилязутдинов

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Отмечается, что негативные условия для безопасности в регионе возникли после начала боевых действий на Украине.

Минобороны трех черноморских стран — Турции, Болгарии и Румынии — подписали в Стамбуле меморандум о создании противоминной военно-морской группы. Их ВМС начнут бороться с дрейфующими минами в Черном море.

«Военные действия [на Украине] создали негативные условия для безопасности в Черном море, создали минную угрозу», — указано в публикации турецкого оборонного ведомства в социальной сети X.

Руководство трех стран еще летом 2023 года приступило к обсуждению мер для обеспечения защиты в регионе, указано в тексте.

Глава МО Турции Яшар Гюлер во время церемонии подписания меморандума отметил, что Анкара, Бухарест и София создадут специальный комитет, который будет решать вопросы об участии в этой работе. По его словам, пока инициатива открыта только для кораблей трех черноморских стран, но помощь со стороны других государств будет оценена.

«Их содействие данной работе может быть определено в дальнейшем при наличии подходящих условий», — заключил он.

Весной 2022 года ВМС Украины установили порядка 420 мин на подходах к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного. Об этом сообщили в ФСБ России, не исключив их дрейфа в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна.

За последние месяцы в Черном море на минах подорвалось уже несколько судов. В ноябре стало известно, что поврежден был балкер, перевозивший зерно из Одессы в Румынию. В конце декабря подорвалось грузовое судно под флагом Панамы, следующее в один из дунайских портов.

Ранее 5-tv.ru писал, что Турция не пустила в свои проливы минные тральщики, переданные Киеву Британией.